المرابطون: الانجازات الوطنية ما كانت لتتحقق لولا التحرير

اعتبرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين –المرابطون في بيان لها الاحد بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن “يوم التحرير في 25 أيار 2000، هو حتمية التاريخ والجغرافيا لنضال أهلنا اللبنانيين وتضحياتهم وإصرارهم على مقاومة العدو اليهودي التلمودي على امتداد عشرات السنين”.

وقال البيان إن “هذا التراكم النضالي الذي توج بالصمود والتصدي ومعارك الشرف منذ العام 1982″، وتابع ان “التحرير ليس أقوالا ولا شعارات ولا بيانات بل التحرير هو تحرير الارض والنفوس، وهذا هو الاهم تحرير الارادة الوطنية وحماية السلم والاستقرار لاهلنا اللبنانيين”.

ودعا البيان “الجميع على صعيد الوطن الى وقفة مع الضمير واستعادة قيمة التحرير ليس عسكريا وأمنيا فقط وإنما قيمته على صعيد بناء الوطن والمواطن”، واكد أن كل الانجازات الوطنية ما كانت لتتحقق لولا هذا التحرير على الصعيد الداخلي اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام