“المنبر النقابي المقاوم” بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2023 - 17:36

“المنبر النقابي المقاوم” بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”

منذ 2 ساعة 21 May، 2023
علم حزب الله
لبنان

أقام قسم النقابات والعمال في حزب الله في منطقة جبل عامل الاولى ونقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي الأحد “المنبر النقابي المقاوم” لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأعرب الصيادون من خلال المنبر النقابي عن “فرحتهم بعيد المقاومة والتحرير ودعمهم للاستراتيجية الدفاعية القائمة على المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة”، مؤكدين ان “خيار المقاومة هو خيار القطاعات النقابية والعمالية في لبنان ضد العدو الصهيوني الغاصب”.

وقطع الصياديون قالب حلوى على وقع اناشيد المقاومة، تخلله تحطيم “نجمة” كيان العدو الصهيوني الغاصب وداسوها تحت اقدامهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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