“المنبر النقابي المقاوم” بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”

أقام قسم النقابات والعمال في حزب الله في منطقة جبل عامل الاولى ونقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي الأحد “المنبر النقابي المقاوم” لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأعرب الصيادون من خلال المنبر النقابي عن “فرحتهم بعيد المقاومة والتحرير ودعمهم للاستراتيجية الدفاعية القائمة على المثلث الذهبي الشعب والجيش والمقاومة”، مؤكدين ان “خيار المقاومة هو خيار القطاعات النقابية والعمالية في لبنان ضد العدو الصهيوني الغاصب”.

وقطع الصياديون قالب حلوى على وقع اناشيد المقاومة، تخلله تحطيم “نجمة” كيان العدو الصهيوني الغاصب وداسوها تحت اقدامهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام