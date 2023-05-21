الأدميرال ‎ايراني: غواصة فاتح الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية على الصعود لسطح الماء

أكد قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام ‎إيراني، على القدرات البحرية الإيرانية مستشهداً بتمكن غواصة فاتح الإيرانية بالكامل من اجبار الغواصة النووية الأمريكية على الصعود لسطح الماء.

وأشار قائد البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ‎إيراني، أثناء حديثه عن تطور القوة الفنية للبحرية ، إلى إعادة بناء الغواصات الثقيلة في البلاد بمساعدة أركان الدولة ، مؤكداً على النتائج المثمرة لإنتاج الغواصات الخفيفة والمتوسطة في البلاد، قائلاً: أجبرت غواصة “فاتح” التابعة للبحرية الإيرانية مؤخرًا الغواصة النووية الأميركية على الصعود إلى سطح المياه ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية.

وأضاف قائد البحرية الإيرانية: “لاحظنا الغواصة الأميركية منذ دخولها البحر الأحمر ووجدنا أنها كانت تدخل الأسطول الخامس وعرفنا أنها قادمة إلى الخليج، كان تصميم العدو هو عبور مضيق هرمز أثناء الغطس وفي الليل دون أن نشاهده ونكتشفه ، لكن غواصة فاتح الإيرانية بالكامل رصدت الغواصة الأمريكية ورغم المقاومة اضطرت الغواصة الأمريكية إلى الصعود إلى سطح الماء”.

وأشار قائد البحرية على الزيف الإعلامي للعدو وقال: رغم أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا يعد مخالف للقانون ، إلا أننا نؤكد اتباعنا للقانون مئة في المئة”. وأضاف: كانت هناك سفينة تتبع هذه الغواصة وقد اتبعت القواعد ، ولكن عندما تريد غواصة نووية الدخول إلى البحر المغلق أي الخليج، يجب أن تدخل نهارًا وعلى سطح الماء، ويجب أن يكون المسار خالية من السفن المارة لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار بالمنطقة كلها”.

وكان قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، قد أعلن الشهر الفائت عن تفاصيل توجيه هذه القوة تحذيرا لغواصة نووية اميركية في مضيق هرمز.

وأشار الأدميرال ايراني الى تفاصيل رصد الغواصة الأميركية وتوجيه تحذير لها وقال: هذه الغواصة كانت تقترب من مضيق هرمز في هدوء تام وتحت الماء ، حينما تم رصدها من قبل الغواصة الإيرانية محلية الصنع “فاتح”.

وأضاف: إن غواصة “فتح” أجبرت بمناورات اعتراضية هذه الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح المياه والعبور من مضيق هرمز على سطح المياه. وتابع قائد سلاح البحرية للجيش الايراني: هذه الغواصة الأميركية كانت قريبة نوعا ما من المياه الإقليمية الايرانية، لذلك تم توجيه التحذيرات اللازمة لها، حيث غيرت وتابعت مسارها.

وأكد الادميرال إيراني أن الغواصة الأميركية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه اليها، وقال: في هذا الموقف تم رصد هذه الغواصة الاميركية من قبل الغواصة الايرانية “فاتح” التي كانت تقوم بهمة دورية.

وأضاف: على الأميركيين أن يوضحوا سبب خرقهم للقوانين في قناة بحرية مهمة، والتحذير الأخير من قبل البحرية الإيرانية لاميركا هو أنه يجب عليهم الالتزام بجميع القوانين الدولية من الآن فصاعدًا. وفي الختام أشار قائد البحرية إلى أن الغواصة الأميركية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز هي الغواصة النووية المحدثة “فلوريدا”.

المصدر: وكالة ارنا