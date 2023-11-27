بالفيديو | إيران تزيح الستار عن مدمرة محلية الصنع قادرة على الاكتشاف والرصد واستقبال المروحيات

انطلقت في ميناء أنزلي مراسم انضمام المدمرة “ديلمان” إلى أسطول الشمال والمنطقة الرابعة لبحرية الجيش، بحضور عدد من المسؤولين الوطنيين والعسكريين.

وأزاحت الجمهوريّة الإيرانية، صباح اليوم الإثنين، الستار عن المدمرة “ديلمان” التي صُنعت علی يد خبراء وزارة الدفاع الايرانية.

وجرت مراسم انضمام المدمرة “ديلمان” بحضور رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني ومسؤولون عسكريون آخرون في الأسطول الشمالي والمنطقة الرابعة لبحرية الجيش في ميناء أنزلي.

وتعتبر “ديلمان” المدمرة الخامسة من مشروع موج ومن فئة جمران، التي صممتها البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإيرانية، وتمّ بناؤها تحت إشراف هذه القوة، في مجمع الصناعة البحرية.

و”ديلمان” مجهزة بجميع أنواع المعدات والأنظمة الدفاعية والقتالية المصنعة داخل إيران، وبالإضافة إلى القدرة على الإبحار لمسافات طويلة، فإنّ لديها القدرة على البحث والاكتشاف والتعرف والرصد.

كما أنّ هذه المدمرة قادرة على تدمير أيّ تهديدات جوية وسطحية وتحت سطحية، وتتمتع بإمكانية استقبال المروحيات علی سطحها.

المصدر: وكالات ايرانية