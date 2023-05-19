مواكبة | حملة اعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية وكتيبة جنين ترد…

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة، فجر اليوم الجمعة 19-5-2023، طالت 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في قرية المغير قرب مدينة رام الله شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي حربي ووالده، والأسير المحرر علي الحج محمد ووالده عقب اقتحام منازلهم في قرية المغير برام الله.

بالفيديو | مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال خلال إنسحابها من قرية دير أبزيع غرب محافظة رام الله والبيرة







وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة.

وذكرت مصادر أمنية، أنه قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأشقاء: عبد اللطيف، ومجاهد، وزيد حمدان، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وقالت المصادر ذاتها: “إن قوات الاحتلال قامت بتفجير مشغل للنجارة يعود للمعتقل عبد اللطيف حمدان ملاصق لمنزله، ويحتوي على أخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخله واحتراقه وتدميره بالكامل، وقامت طواقم الدفاع المدني بإطفاء الحريق”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عدداً من قرى مدينة جنين، حيث اقتحمت بلدة صانور وقامت باعتقال شابين من البلدة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ناصر عبد الهادي ويزيد حبايبة، بعد مداهمة منزليهما في قرية صانور قضاء جنين.

سرايا القدس تستهدف بالرصاص سيارتين للمستوطنين في جنين



وفي سياق مواجهة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أمس الخميس في بيان عن استهداف مجاهديها سيارتين للمستوطنين في محيط مستوطنة “دوتان” جنوب غرب المدينة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وذكرت أن الاستهداف حققت إصابات مباشرة، مشيرةً إلى تمكن المجاهدين من الانسحاب من المكان بسلام.

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك



وبالرغم من الحواجز والعراقيل التي وضعها الاحتلال في وجههم قرب مداخل البلدة القديمة، أدى آلاف من المواطنين صلاة الفجر العظيم، اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وصدرت عدة دعوات من الهيئات المقدسية، بضرورة الرباط والحشد والمشاركة في الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لمنع المستوطنين من تنفيذ مخططهم الهادف لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

المصدر: وكالات فلسطينية