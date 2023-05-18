الكيان الصهيوني يحول مسار إقلاع وهبوط الطائرات في مطار اللد -بن غوريون- نحو الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 13:18

الكيان الصهيوني يحول مسار إقلاع وهبوط الطائرات في مطار اللد -بن غوريون- نحو الشمال

منذ 3 ساعة 18 May، 2023
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