الخط الساخن| الطوابير في المؤسسة العامة للإسكان: 29 الف طلب تسديد مسبق ينتظر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 21:10

الخط الساخن| الطوابير في المؤسسة العامة للإسكان: 29 الف طلب تسديد مسبق ينتظر

منذ 1 ساعة 17 May، 2023
الخط الساخن
لبنان

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “الطوابير يوم الاربعاء في المؤسسة العامة للإسكان: 29 الف طلب تسديد مسبق ينتظر على الرف” تحدث  روني لحود رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عن 88 الف عائلة تملكت منازل عبر المؤسسة وهم يتوافدون لتسديد الدفعات بشكل مسبق مما يشكل ضغطا كبيرا

ما هي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في المؤؤسة العامة للاسكان؟ وكيف يتم تسهيل المعاملات؟

في جولة للزميلة ديما جمعة الى المؤسسة العامة للاسكان نقلت زحمة المواطنين وتذمرهم

اين وجدنا ملفات المواطنين في المؤسسة العامة للإسكان؟

لماذا تم تحديد يوم الاربعاء فقط لمتابعة المراجعات؟

وتلقى الضيف مجموعة من شكاوى المواطنين مباشرة على الهواء واجاب عنها

 

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