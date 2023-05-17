السودان.. قوات الدعم السريع توجه تحذيراً إلى الشرطة

حذرت قوات الدعم السريع، من أن قواتها لن تتردد في “التصدي لأي تحركات أو تصرفات من الشرطة السودانية أو من أي جهة تستغل اسمها وزيها ضد قواتنا”.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان “في محاولة يائسة تضاف إلى قائمة الفشل والتخبط التي يعيشها قادة الانقلاب ومتطرفي النظام البائد قام رأس الانقلاب من داخل البدروم بتعديلات في قيادة قوات الشرطة من أجل استكمال حلقات التآمر والزج بقوات الشرطة في أتون الحرب الدائرة الآن”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع بيان هام

17 مايو 2023 في محاولة يائسة تضاف إلى قائمة الفشل والتخبط التي يعيشها قادة الانقلاب ومتطرفي النظام البائد قام رأس الانقلاب من داخل (البدروم) بتعديلات في قيادة قوات الشرطة من أجل استكمال حلقات التآمر والزج بقوات الشرطة في أتون… pic.twitter.com/cWA6FIc1yV — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 17, 2023

وأضاف “لقد ظلت الشرطة السودانية طوال تاريخها مثالًا يحتذى في القومية والحيادية لولا تدخل قوات الاحتياطي المركزي في الحرب والذي قابلناه بالحسم اللازم بالرغم من تحذيرنا المسبق”، مؤكدا “أننا نثق في حكمة شرفاء الشرطة بالتمسك بموقفهم الحالي بعدم الانسياق وراء مخططات فلول النظام البائد والدخول في حرب هم ليسوا طرفا فيها بأي حال من الأحوال”.

وحذر من أن “قواتنا لن تتردد في التصدي لأي تحركات أو تصرفات من الشرطة أو من أي جهة تستغل اسمها وأزيائها ضد قواتنا”.

وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يقضي بإعفاء مدير عام الشرطة في السودان، وأنهى خدمة عدة سفراء بوزارة الخارجية السودانية. كما أصدر البرهان قرارا قضى بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي من منصبه، وجمد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها بالخارج.

المصدر: روسيا اليوم