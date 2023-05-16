فيديوغراف | من قسام الى عياش.. هكذا تطورت صواريخ المقاومة في غزة!!

على مدى 5 أيام، خاضت المقاومة الفلسطينية معركة “ثأر الأحرار”، لم يتوقف فيها إطلاق الصواريخ، التي تجاوزت الألف، متخطية دفاعات العدو من “قبة حديدية” الى “مقلاع داوود”، موقعة قتلى وإصابات وأضرار كبيرة في مستوطنات ومدن الاحتلال، وكان أبرزها صاروخ “براق 85″، الذي كشفت عنه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وخلال أكثر من عقدين من الزمن، نجحت المقاومة في قطاع غزة بتطوير ترسانتها الصاروخية محلياً، انطلاقًا من صاروخ “قسام 1” عام 2001 بمدى 3 كيلومترات، وصولًا إلى “عياش 250” الذي يستطيع أن يغطي كل أراضي فلسطين المحتلة.

ولازم التطور الصاروخي المقاومة الفلسطينية، لكن نقطة التحول كانت عام 2012 عندما ضربت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس مدينة تل أبيب للمرة الأولى بصاروخ “إم 75″، وتتبعها سرايا القدس بصاروخ “فجر 5” الذي يشابهه في القدرات.

وفي السنوات اللاحقة، تطورت القدرات الصاروخية لتصل في مدياتها الى مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، وتصاعدت وتيرة التسلح الصاروخي عام 2019، حيث ارتكزت على تطوير القوه التدميرية، لتصل الرؤوس المتفجرة في بعض الصواريخ الى مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

في معركة “سيف القدس”، وضعت “كتائب القسام” أراضي فلسطين التاريخية كافة تحت نطاق صواريخها، بإطلاق صاروخ “عياش 250” بمدى يفوق الاسم الذي يحمله، مستهدفًا مطار رامون في أقصى الجنوب.

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المصدر: موقع المنار