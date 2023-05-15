البيت الأبيض: بايدن يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيا يكن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 22:08

البيت الأبيض: بايدن يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيا يكن

منذ 2 ساعة 15 May، 2023
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