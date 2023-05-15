من السعودية.. وزير الاقتصاد السوري يدعو للاسثتمار في بلاده

دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل من السعودية، للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار.

وجاء ذلك في كلمة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأكد أن “سوريا جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية”.

وأكد الخليل أنه “في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال”.

الأول من 12 عاما.. بمشاركة سوريا

وبدأ اليوم الاثنين في جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من سوريا لأول مرة منذ 12 عاما، ذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وفي بداية الاجتماع التحضيري سلم الجانب الجزائري الذي كان يترأس اجتماعات القمة السابقة إلى الجانب السعودي، المسؤول عن ترؤس اجتماعات القمة الحالية قبل أن يرحب بالوفد السوري ويهنئ دمشق على استئناف نشاطها في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية.

بدوره، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال الاجتماع: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا، مضيفا إننا حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة وستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا .

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة وبمشاركة وفدها في الاجتماع وستقوم الأمانة العامة بالتنسيق معه وإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.

ويضم الوفد السوري الذي يترأسه وزير الاقتصاد، معاونة الوزير للشؤون الدولية رانيا أحمد ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السفير رياض عباس ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان.

ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

وكانت بدأت أمس أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية.

المصدر: وكالة سانا