الامام الخامنئي: ما زال الكتاب يحتل مكانة عالية ومرموقة

صرّح قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى الامام علي الخامنئي ( ادام الله ظله العالي) في ختام زيارته لمعرض طهران للكتاب بأن التطور الثقافي للبلاد يحتاج إلى الكتب والتي مازالت تحتل مكانة عالية ومرموقة على الرغم من اتساع الفضاء الافتراضي .

وبعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا ، زار سماحته اليوم الأحد المعرض الدولي الرابع والثلاثين للكتاب في طهران بالتزامن مع اليوم الخامس من المعرض.

وتفقد سماحته الأقسام المختلفة وتحدّث مع الناشرين والناشطين في مجال الكتب والمطبوعات وإطّلع على اخر اخبار دور النشر.

وقد ابدى قائد الثورة سروره بمشاركته في هذا المعرض لهذا العام ، واعتبر ان المعرض تجمع عام ضخم يغلب عليه الجانب الثقافي وهذا موضوع ممتع ومثير للغاية.

واشار انه بالرغم من ان عدد الكتب المطبوعة منخفض نسبياً في بعض الحالات، لكن عدد المطبوعات مرتفع فقد تمت طباعة بعض الكتب 10 ، 15 ، 30 مرة.

وفي اشارة الى ان جميع الأنشطة الفنية والإعلامية والثقافية مثل المسرح والسينما وحتى الرسم والأعمال السمعية والبصرية تحتاج إلى كتب، اكّد قائد الثورة على ان من ينتج عملاً إعلامياً وفنياً جيداً يجب ان يكون متميزا بالتعامل مع الكتب.

وتابع بالرغم من أنني أنصح كل الناس وخاصة الشباب بقراءة الكتب ، لكني اليوم أريد أن أؤكد أن من يعمل على صنع برامج للصحافة والتلفزيون والراديو ومن هم في العمل الفني مثل الفنون المسرحية ، يحتاجون بشكل خاص إلى قراءة الكثير من الكتب والمتوفرة في ايامنا هذه في جميع الموضوعات.

كما تطرق قائد الثورة الى قضية ترجمة الكتب بحيث ابدى عدم اعتراضه على ترجمة الأعمال الأجنبية الا انه اكّد على ضرورة ان يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه صحيحاً وغير مضلل وان يكون متحدثاً أصلياً للغة التي نريد الترجمة إليها.

المصدر: وكالة ارنا