إذاعة العدو: الدفعة الجديدة من الصورايخ غير مسبوقة واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 14:06

إذاعة العدو: الدفعة الجديدة من الصورايخ غير مسبوقة واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة

منذ 50 mins 13 May، 2023
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