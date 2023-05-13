محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي: حرص على تنمية العلاقات

استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين.

وفي اتصال هاتفي الجمعة، أعرب عبد اللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تمّ التوصل إليها بين إيران والسعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة، وقال “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً”.

واعتبر عبد اللهيان جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر، مؤشرًا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال الهاتفي على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها وقال: “لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين وتمسّكنا بالتوافقات التي تمّ التوصل إليها مؤشر لعزمنا الجاد”.

وأعرب ابن فرحان عن أمله بأن يتمكّن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي.

المصدر: وكالات