عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم السبت 13-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13-5-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ اليوم الثالث: إسرائيل في مأزق «الخروج»

ـ الانتخاب الوشيك للرئيس: فرنجيه vs أزعور؟

ـ السيد نصرالله: لم تعد لديكم حجة لعدم الذهاب إلى سوريا

ـ منظمات دولية تطالب بتحقيق مستقل في جريمة اغتيال عز الدين: الإمارات تمعن في الجريمة… وخنوع رسمي لبناني

البناء

ـ الصواريخ تتساقط على الكيان رغم الاغتيالات… والتساؤلات ترتفع حول جدوى الاستمرار

ـ السيد نصرالله: لن نتردد في تحمل المسؤولية المقاومة نجحت في استرداد المبادرة وتأكيد وحدتها

ـ العرب عادوا الى سورية فماذا ينتظر لبنان؟ تركيا تتنافس انتخابياً على سورية وهذه ثمار النصر

الجمهورية

ـ بعد القمة حراك لانضاج تسوية

ـ سامي الجميل..كمالة عدد

ـ في لبنان، تقع الجريمة.. فيُلاحق القتيل

ـ هل من فجر جديد للإسلام السياسي؟

ـ عندما يتحكّم «المتردّدون» بالرئاسة: من يحسم؟

اللواء

ـ مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت

ـ استشهاد قائد في «الجهاد» بغارة إسرائيلية وحصيلة الشهداء إلى 34

ـ السعودية: محادثات جدة ستركِّز على وقف فعَّال لإطلاق النار

الديار

ـ السيد نصرالله: نهنئ المقاومة الفلسطينية على ادارتها الحكيمة للمعركة وعند الحاجة سنأخذ الموقف المناسب

ـ حيرة حول الموقف السعودي: هل الرياض على الحياد ام ستتدخل في الانتخابات الرئاسية؟

ـ الوطني الحر «بيضة القبان» والقوات تسأل باسيل عن موقفه الرئاسي

أسرار الصحف:

البناء

-قالت مصادر فلسطينية إن احتمال استمرار المواجهة الى ما بعد موعد مسيرة الأعلام الصهيونية الخميس المقبل قد يكون مخرجاً لحكومة الاحتلال بحيث تتكفّل الحرب بمنع المسيرات بدلاً من أن تتعهد الحكومة بمنعها وتواجه مشكلة انشقاقات في صفوفها.

-أكد مصدر سياسي بارز ان الإطار الدولي الإقليمي الحاكم في المسار الرئاسي بات قائماً بصورة نهائية على مبدأ السلة المتكاملة التي تتضمن رئيس حكومة وربما مناصب كبرى في الدولة وانفتاح على أن تتسع حكومة العهد الأولى لمن لم يُسهِم في انتخاب الرئيس العتيد.

النهار

يتجنّب زعيم سياسي الحديث في الاستحقاق الرئاسي، فيما تغريداته تحمل غمزاً من قناة الداخل والخارج

تشير معلومات إلى أن التواصل بين رئيس تيار مسيحي بارز، وفريق أساسي، عاد ليُستكمل تحت العنوان الرئاسي.

يشبّه أحد السياسيين المخضرمين، الأجواء المحيطة بزعيم سياسي، بتلك التي شهدها البلد في حقبتي السبعينيات والثمانينيات

يلاحظ أن أحد الأحزاب المقرّب من فريق سياسي، وعلى علاقة جيدة بدولة مجاورة، يشهد منذ فترة نشاطاً غير مألوف في إطار استراتيجية جديدة للعمل الحزبي والسياسي

نداء الوطن

تحاول قوة سياسية وازنة التواصل مع مسؤول على خلاف معه وذلك من أجل تفادي حصول مفاجآت في الطعن المقدم في قانون التمديد للبلديات.

دخل سفير دولة بارزة على خط «تطرية» العلاقة بين مرجعية روحية ودولة أوروبية ونجح إلى حد ما في تقريب وجهات النظر وتحقيق عدد من مطالب المرجعية.

يلاحظ غياب نائب مسيحي عن الادلاء بتصريحات داعمة لرئيس كتلته وينقل عنه قريبون أنّه لا يستطيع السير عكس رغبات منطقته والأغلبية المسيحية.

اللواء

تخشى دوائر مراقبة من موجة تصعيد على جبهة غزة – اسرائيل مع اقتراب موعد القمة العربية؟

لم تنقطع «شعرة معاوية» الاعلامية بين حليفين- مختلفين حول مسألة الرئاسة وبناء الدولة.

المصدر: الصحف اللبنانية