سرايا القدس: وعدنا ووفينا ولا خطوط حمراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2023 - 13:46

سرايا القدس: وعدنا ووفينا ولا خطوط حمراء

منذ 13 mins 12 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة