أسعار المعدن الأصفر تعاود الانخفاض بالأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، وسط مكاسب للعملة الأميركية، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، إنه بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات سقف الديون في الولايات المتحدة ويتوقعون توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة الأميركية، يبدو أن هناك قدرا ضئيلا من جني الأرباح الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وارتفع الذهب أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار، بحسب بيانات “رويترز”.

المصدر: وكالات