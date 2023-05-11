ما هي المسافة المتبقية أمام “فاغنر” للسيطرة على أرتيوموفسك؟

أعلنت مجموعة “فاغنر” الروسية، أن “مدينة أرتيوموفسك باتت عمليا تحت سيطرتها، وبقيت فقط مسافة 740 مترا للسيطرة الكاملة عليها”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن أحد المقاتلين في مجموعة “فاغنر” أنه “منذ اليوم الخميس تم إخلاء الحي المجاور لمبنى “المعهد العلوم التربوية المهني”، واقتربت القوات الروسية من آخر منطقة محصنة للجيش الأوكراني في أرتيوموفسك”.

وأضاف أن “العدو اضطر إلى التراجع خلف شارع “تشايكوفسكي”، حيث تحاول القوات الأوكرانية بناء خط دفاعي”، مشيرا إلى أنها “تبدي مقاومة عنيفة وتقوم بقصف مدفعي مكثف على مواقع روسية”.

يُذكر أنه نهاية الأسبوع الماضي، أعلن مؤسس قوات “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لم يتبق سوى 2.37 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

المصدر: روسيا اليوم