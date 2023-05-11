فيديوغراف | منظمة الصحة توجز “الانتهاكات” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكيان الاسرائيلي يواصل وضع “العقبات” أمام المرضى الفلسطينيين، وطالبتها في تقرير بـ “إنهاء التأخير التعسفي ورفض منح التصاريح للمرضى” في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ورصدت المنظمة في تقريرها تحت عنوان “الحق في الصحة”، “الانتهاكات” الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في ما يتعلق بالرعاية الصحية خلال الفترة بين عامي 2019 و2021، وسجلت فيه:

– 385 حالة استجواب خضع لها مرضى فلسطينيون ومرافقون لهم على يد قوات العدو أثناء خروجهم من قطاع غزة، واشار الى أن العدو وافق على 65 في المئة فقط من طلبات مرضى قطاع غزة لمغادرته من أجل الحصول على العلاج.

– -سيارات الإسعاف تنتظر ما معدله 65 دقيقة عند المعابر .

– عدم السماح لمركبات الإسعاف في كثير من الحالات بالعبور إلى نقاط التفتيش، الأمر الذي يزيد الأعباء عليها إذ يضطرها إلى نقل المرضى من مركبات الإسعاف الفلسطينية إلى تلك التابعة للعدو .

– 563 “هجوما” على قطاع الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية

– وللإشارة، يفرض العدو منذ العام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة . ويحظر نقل البضائع كالإمدادات الطبية مثل قطع غيار أجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي .

المصدر: موقع المنار