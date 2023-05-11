اللواء باقري: سنزود سوريا بخبراتنا العسكرية

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أنه “بحث مع رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية العماد عبدالكريم محمود ابراهيم التدريب على مختلف المستويات ونقل الخبرات وإعادة بناء الجيش السوري بعد الحرب”.

وقال اللواء، في تصريح للصحفيين على هامش لقائه في طهران الأربعاء رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، إنه “لحسن الحظ ، فإن الأمن الجيد نسبيًا مستتب في سوريا الآن وتمكن الجيش السوري من احتواء حالة الاضطراب الأمني​، وأتمنى أن تبدأ مرحلة إعادة بناء سوريا قريبًا”.

واضاف “لقد ناقشنا في هذا الاجتماع مع رئيس أركان الجيش السوري مسالة التدريب على مختلف المستويات، ونقل الخبرات، وإعادة بناء الجيش السوري بعد الحرب. بالطبع ستستمر هذه العملية لأن الجيش السوري محور مهم للمقاومة ضد الصهيونية لذا؛ سنعزز هذا المحور من خلال التعاون مع بعضنا البعض وسنقف ضد تنمر الكيان الصهيوني”.

وعن نتائج زيارته الى سلطنة عمان، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة “لقد التقيت خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين بالمسؤولين السياسيين والعسكريين في ذلك البلد وجرت محادثات حول أمن بحر عمان وشمال وغرب المحيط الهندي، بالإضافة إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين بأبعاد مختلفة ، مثل مكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية، بهدف إحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف اللواء باقري “هذا التعاون ياتي في اتجاه سياسة تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع الجيران. هذه القضية تتابعها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن في القوات المسلحة نتابع مثل هذه السياسة لذا؛ أجرينا محادثات مثمرة مع عمان”.

يأتي ذلك في وقت التقى فيه وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني، أمس الاربعاء في مقر وزارة الدفاع بطهران، رئيس أركان الجيش السوري اللواء عبد الكريم محمد إبراهيم.

من لقاء وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني بنظيره السوري

المصدر: فارس