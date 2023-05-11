ماسك: تويتر سيوفر قريبا خاصيتي المكالمات والرسائل المشفرة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك أنه سيكون من الممكن قريباً إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وقال ماسك على تويتر “ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم”. وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي إنستغرام وفيسبوك خصوصاً.

وكان ايلون ماسك قد اشترى منصة توتير مقابل 44 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، واعداً المستخدمين بعدد من الخدمات الجديدة كإمكانية تشفير الرسائل الخاصة.

المصدر: وكالات