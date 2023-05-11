اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 10:38
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استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد القوة الصاروخية في سرايا القدس علي حسن غالي و2 من رفاقه باستهداف شقة في خان يونس
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس لن يوقف إطلاق الصواريخ وقادرون على توسيع شعاع النار
وزارة الصحة في غزة: 25 شهيدا وأكثر من 76 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
إعلام العدو: تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية
إذاعة جيش العدو: إطلاق 6 قذائف هاون من قطاع غزة نحو منطقة كيسوفيم
سرايا القدس: المقاومة الفلسطينية تواصل دك المدن والمغتصبات الصهيونية برشقات صاروخية مكثفة بتوقيت تاسعة البهاء
إصابة عدد من الصهاينة في عسقلان المحتلة بعد تعرضها لرشقة صواريخ أطلقت من قطاع غزة أحدثت دماراً كبيراً في المكان
طائرات الإحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة وتدمر منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا ومنزلاً لعائلة الآغا شرق خانيونس
حركة الجهاد الإسلامي: نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الصهيوني
سرايا القدس - كتيبة جنين: وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو الصهيوني في فصل ساحة عن أخرى
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: رد الغرفة المشتركة جاء موحداً ومنسقاً وضمن ترتيبات ميدانية مشتركة بين كل الفصائل
وزير حرب الإحتلال يطلب تمديد فترة الإعلان عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية" حتى مسافة 80 كلم عن قطاع غزة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: تعثر الوصول إلى اتفاق تهدئة لأن الإحتلال لا يريد وقف سياسة الإغتيالات
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن استشهاد 4 من مجاهديها في وحدتي الصواريخ والمدفعية خلال تأديتهم الواجب
إعلام العدو: نحو 500 صاروخ أطلقت من قطاع غزة يوم أمس باتجاه المستوطنات الاسرائيلية
استشهاد الشاب أوس أمين كميل من بلدة قباطية متأثرا بإصابته يوم أمس برصاص الاحتلال
مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
جيش العدو يقرّ بإصابة أحد جنوده جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية
اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة
منذ 1 ساعة
11 May، 2023
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حدث اليوم | لليوم الثالث.. تواصل العدوان على غزة والمقاومة تدك المستوطنات بالصواريخ
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مصدر في الغرفة المشتركة: سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح العدو نصراً والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه
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