جيش الاحتلال الاسرائيلي: 469 صاروخا أطلقت من غزة تم اعتراض 153 منها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

جيش الاحتلال الاسرائيلي: 469 صاروخا أطلقت من غزة تم اعتراض 153 منها

منذ 15 mins 10 May، 2023
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