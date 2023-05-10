إعلام العدو: تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة خلال ساعة واحدة فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 16:42

إعلام العدو: تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة خلال ساعة واحدة فقط

منذ 2 ساعة 10 May، 2023
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