إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومحيطها في عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 14:10

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومحيطها في عسقلان

منذ 35 mins 10 May، 2023
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