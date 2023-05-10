المفتي قبلان: حماية لبنان ووجوده وقراره السياسي يمر باستئصال الكيان الصهيوني

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان ،المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بفلسطين، واعتبرها” أسوأ إرهاب عالمي، وأبشع جرائم إنسانية على الإطلاق، والمسؤول عنها تل أبيب والراعي العالمي لتل أبيب “واشنطن”. وقال:” لتذهب الأمم المتحدة للجحيم، ولا بد من الثأر وتجميع القوة وتوحيد الرد، ولا أمان للمنطقة وتل أبيب آمنة، ولا سلام بالشرق الأوسط والكيان الصهيوني موجود”.

اضاف البيان:” وكل العزاء للفصائل الفلسطينية المقاومة ولكل محور المقاومة، والنصر دماء شهادة وفعل مقاومة وإعداد شامل للحظة شطب الكيان الصهيوني من الوجود، ولبنان شريك تاريخ ومصير وساحات وخنادق ومصالح لفلسطين، ولا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، وحماية لبنان ووجوده وقراره السياسي وسيادته يمر باستئصال الكيان الصهيوني من الوجود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام