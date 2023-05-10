بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وايران وتركيا في العاصمة الروسية موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 11:24
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استشهاد شابّين فلسطينيين فجرا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدةَ قباطية غرب مدينة جنين
الجهاد الاسلامي تزف شهيديها المجاهدين الذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الإحتلال في بلدة قباطية بجنين
الجهاد الاسلامي: ليعلم العدو أن ردنا آت بما يوازي حجم جرائمه بحق شعبنا ومجاهدينا
الجهاد الاسلامي: نعزي عائلات الشهداء في جنين ونشيد بمقاتلينا الذين يواصلون ثأرهم لدماء القائد عز الدين ورفاقه
إعلام العدو يقول إن جيش الإحتلال قد يضطر لمواصلة الهجمات ضد غزة لاستدراج المقاومة للرد وإنهاء حالة التوتر والترقب
نتنياهو: أصدرت تعليماتي بالتحضير لاغتيال القادة بالجهاد الاسلامي في غزة منذ الأسبوع الماضي
نتنياهو: اصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات واذا اضطررنا لذلك فسنقوم بها
نتنياهو يطلب من المستوطنين التحلي بالصبر والانصياع لاوامر الجيش الاسرائيلي
القناة 12 العبرية: الكابنيت أعطى نتنياهو وغالانت الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات اضافية ضد الفلسطينيين
متحدث باسم السفارة الاميركية في كيان الاحتلال: نتابع التطورات والتزامنا بأمن "اسرائيل" ثابت
المكتب السياسي لانصار الله: ندعو كل الشعوب العربية والاسلامية لان تتحمل المسؤولية وتنهض لدعم المقاومة بكل الوسائل
رابطة علماء اليمن: نعلن تأييدنا لحركات المقاومة وما ستقوم به لمواجهة العدوان وندعو لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات
محمد عبد السلام: للمقاومة الحق أن تذهب في المواجهة الى أقصى حد حتى يدرك العدو أنه حتما سيدفع الثمن
الخارجية اللبنانية: ندين العدوان على غزة ونابلس ونحذر من خطورة التصعيد وندعو لتحرك دولي لتفادي دوامة العنف
المفتي قبلان: المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بفلسطين أسوأ إرهاب عالمي وأبشع جرائم إنسانية على الإطلاق
الوزير القرم: إذا لم تتوفر الأموال لقطاع الاتصالات لن نستطيع تأمين إستمراريته
باكستان: تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجا على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
الخارجية السعودية: الرياض قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وايران وتركيا في العاصمة الروسية موسكو
منذ 9 mins
10 May، 2023
عاجل
الاجتماع الرباعي
ايران
تركيا
روسيا
سوريا
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