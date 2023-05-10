بالفيديو | إطلاق نار في كنيس يهودي في جربة التونسية

نقلت وسائل إعلام تونسية عن شهود عيان في مدينة جربة التونسية، قولهم إنهم سمعوا إطلاق نار قرب كنيس يهودي أثناء زيارة حجاج للموقع. وقالت وسائل إعلام تونسية، إن عملية تبادل إطلاق نار جارية بميناء جربة بعد العثور على عون أمن مقتولا وسلاحه مفقود.

وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أنه عُثر على رجل شرطة مقتولا بمركز الميناء في جربة وإنه سُمع إطلاق نار. وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن قوّات الأمن تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على مرتكب جريمة قتل عون الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء التونسية أنه ليس هناك أي عملية إرهابية في جربة وما تداوله بعض وسائل الإعلام الدولية مغلوط، وأوضحت أن الحادثة تتعلّق بطعن فرد أمن لزميله فتمت تصفيته بإطلاق النار عليه.

المصدر: مواقع