خاص | السفير الايراني في دمشق لموقع المنار: الأوضاع الاقليمية ستكون أفضل خلال الفترات القادمة

بعد أيام قليلة من العمل المشترك السوري – الايراني على مستوى الرؤساء، وعلى ضوء نتائج زيارة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إلى دمشق، عقد السفير الإيراني في الجمهورية العربية السورية حسين أكبري مؤتمراً صحفياً في مقر سفارة بلاده وسط العاصمة السورية، شمل خلاله جميع النقاط التي تمخضت عن زيارة التاريخية.

وفي مستهل الحديث أشاد بالمقاومة الفلسطينية والدور الفلسطيني وأهميته وما تقدمه المقاومة، مقدماً العزاء بجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للقضية المحورية لدى إيران وسائر محور المقاومة، كما أجمل أهم النتائج للزيارة التي كان لها وقع كبير على المستوى العالمي كما الاقليمي والاتفاقيات الـ 15 التي وقعت بين الطرفين.

وفي جواب السفير أكبري على سؤال موقع قناة المنار، أكد أن الأوضاع ستكون أفضل خلال الفترات القادمة، خاصة على المستوى الاقليمي وما له علاقة بالموضوع الاقتصادي وما يرتبط به.

المصدر: موقع المنار