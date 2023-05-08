تعليق إعطاء التراخيص للبلديات بتنظيف ونقل الرمول من الليطاني جنوبا

طلبت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” من وزارة الداخلية والبلديات الاثنين “التعميم على البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية بوجوب الامتناع عن القيام بأعمال تنظيف ونقل الرمول الناتجة عن فيضان نهر الليطاني او من المنتجعات السياحية الموجودة على ضفتي النهر في الحوض الأدنى الا بعد موافقة المصلحة المسبقة وإتمام الاعمال تحت اشراف فنيي المصلحة”.

كما وجهت المصلحة كتابا الى وزير الداخلية و البلديات طلبت بموجبه تعليق إعطاء كافة التراخيص المعطاة للبلديات وسائر الجهات المتعلقة بتنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى وذلك لحين انتهاء موسم الري في مشروع ري القاسمية وراس العين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام