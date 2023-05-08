الكيان المؤقت | نتنياهو يرشو شركائه المتطرفين ب12 مليار شيكل

كشف تقرير نشرته القناة 12 أن رئيس حكومة العدو “بنيامين نتنياهو” استقطع 5 مليارات شيكل من ميزانية الكيان، ضمن ما يعرف بالاتفاقيات الائتلافية بين “نتنياهو” وشركائه المتطرفين.

زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو

في حين تعمل وزارة مالية العدو على توزيع أموال التحالف، والتي سيذهب معظمها إلى مؤسسات حريدية متطرفة مؤسسات تابعة للصهيونية الدينية.

موقع “كلاكيست” كشف أن الأموال التي سيتم تحويلها لشركاء “نتنياهو” تبلغ قيمتها 12 مليار شيكل، وجزء منها ستكون من ميزانية حكومة العدو للفترة 2023-2024، وليس من المستبعد أن يزداد المبلغ، في ضوء مطالبة حزب “يهودوت هتوراة” بزيادته، على خلفية التأخير في سن “مشروع قانون التجنيد”.

وسيتم تخصيص الأموال كما هو متوقع لصالح التحالف فيما يلي:

• زيادة ميزانيات المدارس الدينية إلى 3.7 مليارات شيكل.

• تخصيص 1.2 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي لـ “بن غفير”.

• تحويل نصف مليار شيكل إلى وزارة المهام القومية للوزيرة من حزب الصهيونية الدينية “أوريت ستروك”.

• تخصيص نصف مليار شيكل لوزارة النقب والجليل.

كما شملت القائمة أيضاً:

• تحويل 285 مليون شيكل إلى سلطة الهوية اليهودية بموجب اتفاق مع عضو الكنيست المتقاعد “آفي معوز” من حزب (نوعام).

• تخصيص نصف مليار شيكل ليتم تحويله إلى سلطة النهوض بالقطاع الحريدي برئاسة نائب الوزير “أوري ماكليف” من حزب (يهدوت هتوراة).

• تخصيص نصف مليار شيكل لوزارة التقاليد برئاسة “مئير فروش”.

• بالإضافة إلى 5 ملايين شيكل لتشجيع اليهود على الانتقال إلى المدن المختلطة.

• و40 مليون شيكل للمستوطنات “لمساعدتهم في الحفاظ على المنطقة C”.

وكجزء من التوزيع، سيتم تحويل ميزانية بقيمة 1.8 مليار شيكل إلى المدارس الدينية في العام المقبل، وفي العام المقبل، سيرتفع المبلغ نفسه إلى 1.9 مليار شيكل.

كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل في العام المقبل لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية غير الرسمية المعترف بها، بما في ذلك المؤسسات الحريدية، وفي عام 2024، سترتفع الميزانية نفسها إلى ما يقرب من 900 مليون شيكل.

وقد صادقت حكومة العدو صباح الأحد على بناء منشأة لتخزين الكهرباء في “بني براك”، والتي ستمكن من تزويد القطاع الحريدي بـ “كهرباء حلال” يوم السبت، وتبلغ التكلفة التقديرية لبناء منشأة التخزين 100 مليون شيكل.

يشار إلى أن شركاء “نتنياهو” سيكونون أمام اختبار إقرار ميزانية 2024 خلال الشهر الجاري حيث ستصل إلى 484 مليار شيكل خلال العام الجاري، وفي عام 2024 سترتفع الميزانية إلى أكثر من 510 مليارات شيكل.

المصدر: اعلام العدو