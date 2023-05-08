مواكبة | اشتباكات في نابلس وحملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مسلحة ضد مستوطنين وجنود صهاينة.

وتركزت المداهمات والاقتحامات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع ساكنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

كذلك، اقتحمت قوة صهيونية مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية. وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم بلاطة عقب اقتحام المنطقة الشرقية في المدينة.

اشتباكات في نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس، بينما اشتبك مقاومو سرايا القدس- كتيبة نابلس، مع قوات الاحتلال خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة صهيونية خاصة، منطقة شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة وقبر يوسف بعدد من الجيبات والآليات العسكرية، وسط تصدي مقاومي كتيبة نابلس لها واندلاع اشتباكات مُسلحة، ما أجبرها على الانسحاب في نهاية المطاف.

وأطلق مقاومو كتيبة نابلس، صليات كثيفة من الرصاص صوب القوات المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

المصدر: مواقع فلسطينية