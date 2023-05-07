جبران باسيل : ما حصل اليوم بالنسبة الى عودة سوريا الى الجامعة العربية هو انتصار وقد ساهمنا كلبنانيين فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2023 - 23:08

جبران باسيل : ما حصل اليوم بالنسبة الى عودة سوريا الى الجامعة العربية هو انتصار وقد ساهمنا كلبنانيين فيه

منذ 1 ساعة 7 May، 2023
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