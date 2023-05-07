وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في هذه الأثناء إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2023 - 19:14

وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في هذه الأثناء إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

منذ 39 mins 7 May، 2023
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