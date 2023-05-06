لقاء بين حزب الله وحركة امل بحث شؤون الملف البلدي وملف النزوح السوري

عقد لقاء بين مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس ومدير العمل البلدي في حزب الله محمد بشير، ضمن اللقاءات الدورية التي تعقد بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة والعمل البلدي المركزي في الحزب. وتم استعراض لكافة شؤون الملف البلدي والاختياري والمتابعات اليومية لهذا الملف مع المعنيين.

وتطرق المجتمعون الى ملف النزوح السوري، فأكد الطرفان، ان “هذا الموضوع هو موضوع كبير جدا وحساس وان معالجته لا يمكن ان تتم الا عبر الاطر السياسية”، ودعوا الى “عدم الانجرار وراء البيانات والمواقف المحرضة، والتي تهدف الى اثارة الفتنة بين اللبنانيين والاخوة النازحين السوريين”.

وطلبوا من جميع البلديات التزام القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.