حدث اليوم | شهيدان فلسطينيان بعملية اغتيال نفذها الاحتلال بمخيم نور شمس بالضفة المحتلة

استشهد مقاومان فلسطينيان في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت، في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

واعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وقالت الصحة ان شهيدي طولكرم هما الشابين سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى).

اشتباكات عنيفة

من جانبها، ذكرت مصادر فلسطنية محلية “اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اكتشاف مقاومين لقوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل المخيم”.

وأشارت الى أنه “في أعقاب الاشتباكات دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل مخيم نور شمس لإنقاذ القوة الخاصة الإسرائيلية التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين”.

إضراب شامل يعم طولكرم

هذا وأعلنت فصائل العمل الوطني بطولكرم الإضراب العام حدادا على أرواح الشهيدين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في طولكرم.



لجان المقاومة تنعى شهيدي طولكرم

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين ارتقيا بجريمة صهيونية جديدة في مخيم نور شمس صباح اليوم السبت، مؤكدة أنّ دماء الشهداء الطاهرة ستزيد من لهيب الثورة والانتفاضة المشتعلة على امتداد أرض فلسطين المباركة.

وشددت لجان المقاومة في تصريح صحفي، على أن جريمة العدو الصهيوني في مخيم نور شمس لن تكسر إرادة شعبنا وشبابه الثائر ومقاوميه الأبطال في مواجهة العدوان والتغول الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا.

ودعت، جماهيرنا الأبية ومقاومينا الأبطال في كل مكان إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو وقطعان مستوطنيه المجرمين انتقاماً وثأراً لدماء الشهداء الطاهرة في مخيم نور شمس.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم