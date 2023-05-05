تقرير مصور | تحريك المياه الراكدة رئاسياً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2023 - 22:06

تقرير مصور | تحريك المياه الراكدة رئاسياً

منذ 2 ساعة 5 May، 2023
لبنان

في الملف الرئاسي اللبناني ، السعودية ترفع الفيتو ، والتريث يبقى واجبا .

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