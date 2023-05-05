المجلس العدلي أرجأ النظر بقضية انفجار خزان المحروقات في التليل إلى 16 حزيران

أرجأت هيئة المجلس العدلي في لبنان الجمعة جلسة متابعة المحاكمات العلنية في قضية انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل- عكار إلى 16 حزيران المقبل.

وكانت الهيئة التأمت ظهر الجمعة في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، فيما حضر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ممثلا النيابة العامة التمييزية.

ومثل المتهمون الأربعة مخفورين من دون قيد أمام المحكمة، وهم: ريشار جورج إبراهيم، جرجي الياس إبراهيم، جورج رشيد إبراهيم وعلي صبحي الفرج، علما أن كلا من ريشار وجورج وعلي هم من الأظناء أيضا.

وحضر وكلاء الدفاع عن المتهمين المحامون: صخر الهاشم، علي أشمر، أنطوان سابا، جوسلين الراعي، خليل حمود ورولان سلامة، فيما حضر عن جهة الادعاء المحامون: النقيب محمد المراد، زينة المصري، شربل عرب وعبير الشيخ.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام