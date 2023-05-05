فياض وقع عقود مع ممثلي 11 شركة لبناء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2023 - 17:24

فياض وقع عقود مع ممثلي 11 شركة لبناء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

منذ 29 mins 5 May، 2023
وليد فياض
لبنان

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال في لبنان وليد فياض خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة انه وقع عقود شراء الطاقة مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 12/5/2022.

وقال فياض “على الرغم من كل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا وعلى الرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها إقتصادنا الوطني، يأتي هذا المؤتمر الصحافي للإضاءة على إنجاز كبير إيجابي يتمثل في توقيع عقود شراء الطاقة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة وممثلي 11 شركة من القطاع الخاص من جهة اخرى”، وتابع “بحسب هذه العقود، تقوم الشركات الخاصة ببناء 11 محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميغاوات لكل محطة ويتم ربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وبيعه للمؤسسة”.

واوضح فياض انه “يأتي توقيع عقود شراء الطاقة هذه إلتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022 والذي اعطى من خلاله مجلس الوزراء 11 رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات اي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 5.7 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في باقي مناطق لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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