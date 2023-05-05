نتنياهو يغلق طريق الولايات المتحدة امام اعضاء حكومته ” انا اولا أحد ” !!

تستمر عقدة نتنياهو للشهر الخامس على التوالي ، لا دعوة اميركية له لزيارة البيت الابيض ، عقدة لا يبدو ان حلها سيكون قريبا رغم وعود رئيس مجل النواب الايركي كيفن مكارثي بدعوته لزيارة الولايات المتحدة ، وعود لا تروي عطش نتنياهو بدخول البيت الابيض .

نقلت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت مرتين من السفر إلى الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو لأن رئيس الوزراء لم يتلق بعد دعوة لزيارة البيت الأبيض بنفسه و قالت القناة ، نقلا عن مصدرين أمريكي وصهيوني ، إن نتنياهو أوضح لغالانت بأنه لا ينبغي عليه قبول دعوتين لزيارة واشنطن ونيويورك لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين.

وذكر التقرير إن منع وزير الدفاع من زيارة الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للكيان المؤقت ، هو أمر غير معتاد وقد تكون له تداعيات أمنية.

ورفض مكتب غالانت التعليق على التقرير، في حين وصفه مكتب نتنياهو بأنه غير دقيق.

وكانت القناة 12 قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو أمر جميع وزرائه بتجنب زيارة الولايات المتحدة وأن يمتنعوا عن مقابلة مسؤولين حكوميين إذا فعلوا ذلك إلى حين حصوله على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء التقرير التلفزيوني بعد أن قال متحدث باسم إدارة بايدن إنه ستتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في مرحلة ما، لكنه أكد أنه لا توجد مثل هذه الزيارة قيد الإعداد حاليا.

وأقر مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي أن عدم تلقي نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض سببها على الأرجح خطة الإصلاح القضائي، لكنه أكد أن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية لا تزال قوية.

وقال هنغبي للقناة 12: “من الواضح بالنسبة لي أنه إذا لم يمكن هناك إصلاح قانوني، لكان نتنياهو قد زار البيت الأبيض بالفعل”.

جاء التعليق في أعقاب تعهد صدر عن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، خلال زيارة قام بها إلى الكيان المؤقت ، بدعوة نتنياهو إلى واشنطن إذا واصل بايدن رفضه القيام بذلك.

المصدر: اعلام العدو