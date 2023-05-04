مشاهد خاصة | من زيارة السيد رئيسي لضريح السيدة زينب (ع) وإمامته الصلاة في المقام

مشاهد خاصة من زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لضريح السيدة زينب (ع)، وذلك بعد انتهاء الإحتفال الذي أُقيم في صحن مقامها الشريف جنوب دمشق مساء امس الأربعاء.

وشارك في زيارة المقام عدد من الشخصيات الشعبية والرسمية منهم وزير الأوقاف السوري السيد محمد عبد الستار السيد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وبعد زيارة الضريح، أم السيد رئيسي الصلاة في المقام.

ووصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى مقام السيدة زينب (ع) امس الاربعاء، وسط احتفاء عارم من قبل الأهالي وشعارات منددة بأمريكا و”إسرائيل” في مقام السيدة زينب (ع).

وكان في استقبال السيد رئيسي في مدينة السيدة زينب (ع) وفد رسمي وشعبي وعلمائي كبير ومواطنون من أبناء المنطقة الذين استعدوا لهذه الزيارة قبل أيام عبر تحضيرات في المدينة منها رفع الأعلام والرايات السورية والإيرانية.

المصدر: موقع المنار