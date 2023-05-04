الكيان المؤقت | الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية مستمرة

خرج منذ ساعات الصباح الأولى آلاف المحتجين إلى عدة مواقع في أنحاء الكيان المؤقت للمشاركة في فعالية “يوم التشويشات” ضد التعديلات القضائية التي تطرحها حكومة نتنياهو .

وفي منتصف النهار، تجمهر عدد غفير من المحتجين بالقرب من مباني عزريئيلي الضخمة وسط تل أبيب وأقدمت مجموعة من المتظاهرين على النزول إلى شارع أيالون السريع وعرقلة حركة المرور لفترة زمنية قصيرة، أعادت بعدها الشرطة إلى النظام المروري ودفعت بالمتظاهرين إلى الوراء.

تأتي المظاهرة بالتزامن مع عودة الكنيست من عطلة الربيع وسط مخاوف من إقرار بنود الخطة المثيرة للجدل ويعد المنظمون لسلسلة من التظاهرات من الشمال إلى الجنوب تشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وقطع طرق رئيسية.

تظاهرة امام منزل ايتمار بن غفير

وتوجه فريق من المحتجين للاحتجاج أمام منزل ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في كريات اربع حيث تم وضع عرض جثث ملطخة بالدماء تمت عنونتها بالشعار “بن غفير هذا كبير على قياساتك” في إشارة إلى تعامله مع قضية الجريمة في المجتمع العربي والعنف ضد المرأة، حسب النشر في N12.

وشارك في الاحتجاجات أيضا تمثيل عن قطاع الهايتك في إسرائيل والمعروف بمعارضته الشديدة والواضحة للمخطط التشريعي نظرا لحجم الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال أقرت الخطة التي ترمي إلى تضييق صلاحيات القضاء ومفاهيمه الليبرالية.

وجاء في رسالة لقادة الاحتجاج تم نشرها اليوم الخميس: “لقد ولت وانقضت تلك الأيام التي يخدم فيها حزب واحد الدولة ويمول المدارس الدينية ويعمل على إقامة دكتاتورية دينية هنا”. “في يوم المساواة الوطني، سننظم عشرات الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مع احتجاجات من مفرق غوما في الشمال إلى إيلات. سنبلغ القيادة الأرثوذكسية المتشددة رسميًا – لقد انتهى الأمر”.

المصدر: اعلام العدو