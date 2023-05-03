الكيان المؤقت | هل ستطيح الجولة الاخير في غزة بحكومة نتنياهو

يبدو ان الابتزاز المستمر لنتنياهو من قبل وزير الامن القومي ايتمار بن غفير قد وصل الى حد لا يحتمل بالنسبة لحزب الليكود حيث وصل بهم الامر الى توجيه رسالة مباشرة الى بن غفير ، ان لم يعجبك الامر غادر الحكومة .

هي ليست المرة اللاولى التي يحاول بها بن غفير ابتزاز نتنياهو فمن وقت ليس ببعيد استطاع بن غفير فرض قرار الحرس الوطني على الحكومة في مقابل موافقته على تأجيل اقرار التعديلات القضائية وكذلك في قضية قانون تجنيد الحريديم ولكن على ما يبدو هذه المرة لم يكن بن غفير يتوقع موقفا بهذه القسوة .

موقف بن غفير جاء بعد رفض رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مشاركته في جلسة حول الاحداث الاخيرة في غزة واحتجاجا على طريقة رد الجيش الصهيوني على اطلاق القذائف من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة ما دفعه الى اعلان عدم مشاركته في جلسات الكنيست وهي خطوة تضر بالائتلاف الحكومي .

لم يتأخر رد حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو حيث أوضح ” ان ايتمار بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة ”

وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود:” رئيس الحكومة، وزير الأمن، الجيش، وأذرعة الأمن هي التي تدير الاحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل. رئيس الحكومة هو الذي يقرر من هي المحافل المناسبة للمشاركة في المشاورات الأمنية. اذا كان الامر غير مقبولا على الوزير بن غفير، هو غير ملزم بالبقاء في الحكومة “.

بن غفير يرد على نتنياهو

من جانبه، رد الوزير بن غفير على بيان الليكود، قائلا : “بإمكان نتنياهو إقالتي – هذه ليست حكومة يمين صرف”. وقال الوزير بن غفير خلال وجوده في سديروت في الجنوب: ” نتنياهو مدعو لاقالتي. واجبي أن أكون شريكا في الجلسات المتعلقة بالقضايا الأمنية. اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، سنتوقف عن الحضور لجلسات التصويت “. كما قال بن غفير:” انا أقدر رئيس الحكومة نتنياهو، لكن يجب القول ان لدي التزام تجاه سكان سديروت، بئر السبع، النقب والجليل، ولكل سكان دولة إسرائيل “.

وفي في اشارة غضب ضد نتنياهو قال بن غفير : ” من الان فصاعدا انا سأكون اول من سيحضر الاجتماعات ويعطى القرارات والا سانسحب من الحكومة “

المصدر: اعلام العدو