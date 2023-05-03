دراسة: غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بنسبة تصل إلى 17%.

وتحدث إصابات الجهاز التنفسي بسبب فيروسات أو بكتيريا تصيب الجزء العلوي أو السفلي من الجهاز التنفسي. وتشير الإحصاءات إلى أن أمراض الجهاز التنفسي الحادة تسببت في وفاة ما يصل إلى 5ر2 مليون شخص في عام 2019، وأن 80% من هذه الوفيات حدثت في دول ذات معدلات دخل منخفضة إلى متوسطة.

وتؤكد الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية لانسيت أن هناك بالفعل “فرص ضائعة” للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بحسب الفريق البحثي من كلية الصحة وطب المناطق الحارة في العاصمة البريطانية لندن.

وشملت الدراسة 160 ألف شخص من مختلف أنحاء أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة ما بين مطلع عام 2000 وأيار/مايو .2021 وكشفت الدراسة أن التشجيع على غسل اليدين يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بنسبة 22%، والجزء السفلي بنسبة 26%، غير أنه لا توجد مؤشرات على تأثير غسل اليدين على الأنفلونزا، كما لم تشمل الدراسة تأثير غسل اليدين على احتمالات الإصابة بمرض كوفيد .19

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج لا تسري على الدول ذات الدخل المرتفع.

ونقل الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية عن إيان روس رئيس فريق الدراسة قوله: “تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى أن 8ر1 مليار شخص لا يجدون مياه نقية، ولكن هذه الدراسة تسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه إذا ما بذلت الحكومات جهودا مستدامة للترويج لغسل اليدين وإتاحة المياه النظيفة والصابون للمواطنين”.

المصدر: رويترز