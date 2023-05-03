بالفيديو | لحظة وصول الرئيس الايراني الى مطار دمشق

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إلى دمشق تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عاماً.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلا من وزير الشؤون الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ووزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة) مهرداد بذرباش، ووزير الدفاع محمد رضا آشتياني، ووزير النفط جواد أوجي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي، وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي.

المصدر: موقع المنار