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May 2 2023 - 17:40

مواكبة | بالفيديو: المقاومة الفلسطينية ترد على استشهاد الاسير خضر عدنان برشقات صاروخية

منذ 2 ساعة 2 May، 2023
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خاص - كيان العدو

دوّت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزّة، فيما حاولت القبة الحديدية التصدي للرشقات الصاروخية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنَّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات “سديروت وشعار هنيغيف وإيبيم وإيرز ونير عام”، حيث حاولت القبة الحديدية التصدي للرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة

 

 

 

وافاد موقع والا العبري عن سقوط اكثر من 10 صواريخ فيما افادت مصادر عبرية عن تخطي الصواريخ ال20 صاروخا

 

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واما القناة 14 الصهيونية فافادت عن اصابة مستوطن في مستوطنة سديروت جراء سقوط صاروخ على منزله بشكل مباشر وبحسب بيان صادر عن نجمة داود الحمراء فان المصاب حالته حرجة للغاية.

 

 

مستوطن مصاب اصابة حرجة في سديروت

وتداول الاعلام العبري مقاطع فيديو تظهر تصدي القبة الحديدية لرشقات الصواريخ وحالات الهلع التي اصابت المستوطنين.

المصدر: اعلام العدو

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