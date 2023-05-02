حزب الله : استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 13:08

حزب الله : استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي

منذ 60 mins 2 May، 2023
بيان حزب الله
لبنان

أصدر حزب الله البيان التالي: ‏
يتقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وخصوصاً الأخوة في حركة الجهاد ‏الإسلامي وهيئات ونوادي وجمعيات شؤون الأسرى بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد البطل ‏المقاوم الأسير الشيخ خضر عدنان الذي قضى صباح اليوم في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.‏
ان استشهاد الشيخ عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي وتعرضهم لأشد أنواع التنكيل والارهاب.‏
إن حزب الله إذ يطالب المؤسسات الدولية والانسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية، يعرب عن مواساته لأسرة الشهيد وتأييده لكل الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الإحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه. ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية

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