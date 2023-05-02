الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وتسقط عدداً من صواريخ العدوان (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 01:54

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وتسقط عدداً من صواريخ العدوان (سانا)

منذ 2 ساعة 1 May، 2023
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