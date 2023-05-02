الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وتسقط عدداً من صواريخ العدوان (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 01:54
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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي يستهدف محيط مدينة حلب
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يبدأ الاربعاء زيارة رسمية الى سوريا تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اجتماع في العاصمة الاردنية عمان بين وزراء خارجية سوريا والسعودية والاردن ومصر والعراق
البيان الختامي لاجتماع عمان: ندعم الوصول الى حل سياسي في سوريا والعودة الآمنة للنازحين بالتنسيق مع الدولة السورية
البيان الختامي: دعم سوريا ومؤسساتها وانهاء تواجد الارهابيين على اراضيها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية
البيان الختامي: معالجة التحديات الامنية المرتبطة بأمن الحدود بين سوريا ونظيراتها من الدول المجاورة
وزراء خارجية مصر والاردن والسعودية والعراق: لإنهاء أزمة سوريا والعمل لتوفير ظروف مناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين
وزير الخارجية الاردني: اليوم بدأ مسار جديد للتعامل مع الازمة السورية بهدف حلها
وزير العدل هنري الخوري: زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني لبناني إلى سوريا لبحث عودة النازحين وملف السجناء السوريين
الأسير الفلسطيني خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 86 على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي
الخارجية الايرانية تعلن استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة
المبعوث الاممي الى السودان: طرفا النزاع وافقا على ارسال ممثلين لاجراء محادثات محتملة في السعودية حول وقف إطلاق النار
مجلس السيادة السوداني: رئيس التحالف الافريقي يدعو خلال اتصال مع البرهان الى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد
نقابة أطباء السودان: توقف العمل في 61 مستشفى من أصل 88 في الخرطوم وتوقف جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة
مفوضية اللاجئين: ما بين 10 آلاف شخص و20 الفا أجبروا على الفرار ولجأوا الى تشاد هربا من النزاع في السودان
منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان: إمتداد الازمة السودانية الى دول أخرى مبعث قلق كبير
الخارجية الاميركية: نحذر مواطنينا من السفر الى السودان والاوضاع الامنية قد تتغير
الخارجية الاميركية: المبعوث الاميركي لليمن غادر الى الخليج لتأمين اتفاق جديد بشأن اليمن وإطلاق عملية سلام شاملة
الرئيس المشاط للمبعوث الاممي: كلما تم الوصول الى تفاهمات ترسل أميركا مبعوثها المشؤوم الى المنطقة وتفشل كل الجهود
وكالة الانباء الكويتية: صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
فرنسا: الاحتجاجات في باريس بمناسبة عيد العمال تتحول الى اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الامن
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وتسقط عدداً من صواريخ العدوان (سانا)
منذ 2 ساعة
1 May، 2023
عاجل
عدوان على حلب
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