الشيخ يزبك خلال استقباله وفودا روحية وفاعليات من زحلة وجوارها: نريد رئيسا يعمل من أجل مصلحة لبنان

استقبل الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك في مكتبه في بعلبك، وفودا روحية وحزبية وبلدية واختيارية من منطقة زحلة والبقاع الأوسط، في حضور النائب السابق أنور جمعة، مسؤول العلاقات العامة للحزب في منطقة البقاع الدكتور أحمد ريا، مسؤول القطاع الأول الشيخ بلال عواضة، وفاعليات دينية واجتماعية.

ترأس الوفد الأول راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، وضم الآباء: وديع الجردي، طوني الصقر، مروان غانم، شربل نبهان، أمير نصار، ورئيس بلدية تربل السابق المهندس فادي الخوري.

وتألف الوفد الثاني من أعضاء الملة لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذوكسية برئاسة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، وضم أيضا وفد الطائفة الأرمنية الكاثوليكية برئاسة الأب ميسروب توباليان، وفد الطائفة الأرمنية الأنجيلية برئاسة القس هاغوب أكباشاريان، رئيس مجلس بلدية حوش موس- عنجر فارتكيس خوشيان، وفد حزب “الطاشناق” شارك فيه عضو اللجنة المركزية باروير دير غوكاسيان، هاروتيون زيتليان، فيكين توبوزيان، ومخاتير عنجر.

يزبك

وتحدث الشيخ يزبك، فقال: “هذا اللقاء ضمن أجواء تزامن عيدي الفطر والفصح يؤكد أن الرسالة واحدة، والمنطلق هو الإنسان وتقربه إلى الله، ووطننا بحاجة إلى مثل هذا التلاقي الذي يؤكد على العيش الواحد، ونحن اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى هذه الوحدة والتلاقي والثقة المتبادلة بين المواطنين لتفويت الفرصة على من يريد الاصطياد بالماء العكر للتفرقة بين اللبنانيين، ولكن الأيمان سيبقى يجمعنا، كما يجمعنا الوطن الذي نعيش في ظله”.

وأضاف: “نهنئ العمال في عيدهم، ولكن العيد يمر على العمال والموظفين والمزارعين والصناعيين وهم يعيشون حالة من الحرمان والظلم في هذا الوطن مع غصة ودمعة، نتيجة الحصار الظالم والتراكمات التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. ونحن نطالب السلطة الموجودة أن تحترم العمال والموظفين، وأن تراعي حقوقهم لكي يكملوا دورهم في بناء الوطن”.

ودعا السياسيين إلى أن “يلتقوا ويجتمعوا ويتحاوروا ويتفاهموا للخروج من الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين، لأننا بحاجة لمن يحمع ولا يفرق، ولا ننتظر الخارج من أجل أن يحل مشكلتنا، فالخارج لا يلتفت إلينا إن لم نلتفت إلى أنفسنا، ولا يهتم بنا إن لم نهتم بأنفسنا”.

وأكد أن “لبنان فيه شخصيات ورجالات أكفاء بإمكانهم تحمل المسؤولية، ولكن هذا يحتاج إلى إيجابية وحوار وتفاهم، وعدم اتخاذ مواقف مسبقة، والابتعاد عن الخطاب الذي يفرق الناس، وأن لا نسمح للشياطين أن يتلاعبوا ويفرقوا بين اللبنانيين تحت عنوان الطائفية والمذهبية، لبنان يكون قويا بوحدته، وليكن العنوان الوطن والمواطن”.

وأعلن يزبك: “نحن نريد الشخصية التي تحفظ هذا الوطن والراعية له، والشخصية التي تُشعر بالطمأنينة كل مواطن في لبنان، نريد رئيسا لكل اللبنانيين، ويعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا”.

معوض

وبدوره رأى المطران معوض أن “الأعياد مناسبة للعودة إلى الله، وتجديد شراكتنا معه وعبادتنا له، وأن نستمد منه المعونة والنور لكي نعيش وفقا لإرادته، وهذا العيد هو مناسبة للتلاقي وتوطيد الروابط التي تجمعنا على أساس الكرامة والأخوة والقيم الروحية والمواطنة والمحبة والسلام بيننا”.

وتمنى “أن يكون هناك حوار بين كل الأفرقاء من أجل أن نصل إلى الحلول التي ننتظرها جميعا للخروج من الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية، والتي للأسف حتى الآن لم يبذل المسؤولون الجهود الكافية للخروج من هذا الواقع الصعب”.

ودعا ألى “التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يدير البلاد لما فيه المصلحة العامة والخير العام، فانتخاب الرئيس هو بداية الطريق ويحتاج بعد انتخابه إلى أن تعاونه كل الأفرقاء من أجل بناء الدولة، وإخراج لبنان من ضائقته الاقتصادية والمالية التي يعاني منها، والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بهذا البلد”.

كوجانيان

ومن جهته نوه الأرشمندريت كوجانيان “بهذا الاستقبال العائلي، وأتمنى أن يجعل الله أيامنا كلها تغمرها الأعياد والمحبة والصداقة، ودوام السلام والمحبة والتعاون بين المسلمين والمسيحيين، وأن ينعم وطننا بالسلام والأمن والأمان والسلامة والسيادة”.

خوشيان

واعتبر خوشيان أن “متانة العلاقة بيننا نابعة من نهج المقاومة على كل الأصعدة، وأن يعيش الإنسان بأمان وسلام هذا نسميه مقاومة”.

وأكد أن “عنجر تتميز بصفة العيش المشترك والعيش الواحد مع كل الجوار، وحتى في أصعب الظروف لم يكن لدينا أي خلاف مع الجوار”.

وأهدى الشيخ يزبك لكل من المطران معوض والإشمندريت كوجانيان نسخا من كتابيه: “مريم العذراء في القرآن الكريم”، و”المسيح النبي عيسى في القرآن الكريم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام