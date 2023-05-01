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May 1 2023 - 17:08

الكيان المؤقت | بن غفير مجرم مدان غير مؤهل للاشراف على الشرطة

منذ 1 ساعة 1 May، 2023
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة كوبي شبتاي خلال مؤتمر صحفي في وزارة الأمن القومي في القدس، 24 يناير
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) ورئيس الشرطة كوبي شبتاي خلال مؤتمر صحفي في وزارة الأمن القومي في القدس، 24 يناير
كيان العدو

 

قال قائد لواء القدس الأسبق في شرطة الكيان الصهيوني ، أرييه عميت، لإذاعة 103FM التابعة لصحيفة  معاريف إن بن غفير ألحق الضرر بالشرطة وأنه يشعر بالأسف تجاه شبتاي لاضطراره العمل مع الوزير.

 

قائد شرطة القدس الأسبق أرييه عميت
قائد شرطة القدس الأسبق أرييه عميت

وقال عميت للإذاعة إن بن غفير أكثر رجل غير مؤهل لهذا المنصب، مضيفا أن بن غفير ” شقي، مجرم مدان، مؤيد للإرهاب، همجي لا يفهم أي شيء عن الشرطة والأمن، ويمنع الشرطة بوحشية عن العمل”.

وقال عميت الذي كان قائدا لشرطة القدس في 1994-1997  “نحن في حالة تدهور غير مسبوق ” ، متهما الحكومة بالتسبب في “وضع مجنون” من خلال الإصلاح الجذري المخطط له للقضاء وخلق “وضعية في الشوارع تتسم بالتوتر الشديد، والانزعاج الشديد والخوف الشديد بين الناس”.
على الرغم من إقراره بأن  ” لديه الكثير من الانتقادات” لقائد الشرطة شبتاي، قال عميت إنه “يشعر بالأسف تجاهه”وقال:  إنه في موقف يضطر فيه باستمرار للقتال ضد بن غفير. يمكنك أن تقول كل شيء عنه، لكنه محترف، وبن غفير يمنعه من العمل بشكل احترافي “.
ورد مكتب بن غفير بأن قادة الشرطة السابقين مستاءون من بن غفير لأنه يقوم بإدخال تغييرات من شأنها أن تنهي المحسوبية المزعومة بين الرتب العليا ونهج قديم للشرطة.

المصدر: اعلام العدو

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